Ари: «Зимой у меня было предложение из Китая»

Новичок «Локомотива» Ари рассказал об интересе со стороны китайского клуба. После этого поступило предложение от «железнодорожников».

31-летний бразилец является игроком «Краснодара», а оставшуюся часть текущего сезона проведет в «Локомотиве» на правах аренды.

«У меня было предложение из Китая и «Краснодар» обещал отпустить меня, но затем появился вариант с «Локомотивом». Договорились за один день. Я отказался от нескольких предложений, которые поступили мне через «Краснодар». Отказался и был отправлен во вторую команду. Но я не зол», — рассказал Ари.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат