Ари заявил, что может получить паспорт гражданина РФ в конце апреля

Нападающий «Локомотива» Ари может получить паспорт гражданина России в конце апреля. Об этом сообщил сам футболист.

«Процесс идет полным ходом. Все документы уже поданы, мы с большим нетерпением ждем новостей, — сказал Ари. — Надеюсь, что до конца апреля вопрос решится позитивно».

Форвард рассказал, что ему тяжело далась сдача устного и письменного экзаменов, необходимых для получения гражданства. «Уже сдал: и устный, и письменный. Конечно, это тяжело. У меня было своего рода собеседование, на котором мне задавали вопросы по истории России, праздникам, важным датам», — сказал он.

«Осознал, что полностью понимаю язык, но существует проблема — говорить пока не очень получается», — сказал Ари

В текущем сезоне Ари в составе «Локомотива» провел восемь матчей во всех соревнованиях, в которых отметился одним забитым мячом.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС