Ари станет игроком «Хэнань Цзянье»

Форвард «Краснодара» вскоре может перебраться в Китай. Отметим, что один игрок «быков» уже перешел в китайский клуб.

Китайский клуб «Хэнань Цзянье» заинтересован в приобретении Ари. Сейчас начались переговоры между клубами.

Напомним, что в текущее трансферное окно в китайский клуб «Шанхай» перешел Одил Ахмедов.

Ари давно выступает в российском чемпионате. В 2010 бразилец перешел в московский «Спартак» из голландского «АЗ». Через 3 года он стал игроком «Краснодара», за который провел 114 матчей и забил 34 мяча. В текущем сезоне Ари отдал четыре голевых паса и забил столько же голов. «Краснодар» на 5 месте с 28-ю очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт