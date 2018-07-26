Ари получил российский паспорт

Нападающий «Краснодара» Ари сегодня, 26 июля, получил российское гражданство. Радостным событием 32-летний футболист поделился со своими подписчиками в Инстаграме.

Ари родился и вырос в Бразилии. В 2010 году форвард перешел из голландского «АЗ» в московский «Спартак», за который выступал в течение трех сезонов. С 2013 года игрок защищает цвета «Краснодара». Минувший сезон он провел в составе «Локомотива», вместе с которым стал чемпионом российской Премьер-Лиги.

Напомним, перед чемпионатом мира—2018 Ари заявил, что готов играть за национальную команду России.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Instagram