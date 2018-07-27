Ари получил российский паспорт, «Уфа» дебютировала в еврокубках. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 26 июля.
1. «Уфа» и «Домжале» не смогли забить голов
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд.
2. Опубликован бюджет на тренерский штаб сборной России
О деталях нового контракта главного тренера сборной России.
3. Ари получил российский паспорт
В России бразилец выступает с 2010 года.
4. С «Рубина» временно снят запрет на регистрацию новых футболистов
В Доме футбола состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС.
5. Исполком РФС утвердил четвертую замену в Кубке России
Об этом сообщил член исполкома Игорь Лебедев.
Фото: Сергей Дроняев