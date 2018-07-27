Ари получил российский паспорт, «Уфа» дебютировала в еврокубках. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 26 июля.

1. «Уфа» и «Домжале» не смогли забить голов

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд.

2. Опубликован бюджет на тренерский штаб сборной России

О деталях нового контракта главного тренера сборной России.

3. Ари получил российский паспорт

В России бразилец выступает с 2010 года.

4. С «Рубина» временно снят запрет на регистрацию новых футболистов

В Доме футбола состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС.

5. Исполком РФС утвердил четвертую замену в Кубке России

Об этом сообщил член исполкома Игорь Лебедев.

Фото: Сергей Дроняев

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