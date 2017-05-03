Ари: «Павлюченко отвечать не буду»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своем участии в драке в финале Кубка России с «Уралом» (0:2). Он был удален по итогам конфликта.

«Признаюсь, что действовал жестко, но только потому, что конфликт начал игрок «Урала». На какой-то момент все успокоились. Но потом я увидел, что соперники начали толкать Фарфана. Я не мог просто стоять и наблюдать, как двух моих друзей, Мануэла и Фарфана, бьют. Посмотрите видео, из него все станет понятно. Но все эти события произошли на горячую голову. Павлюченко отвечать не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову, – сказал Ари.

Напомним, во вчерашнем финале кубка России было показано четыре красных карточки – Ари, Фарфану, Фидлеру и Манучаряну.

Фото: Global Look Press

Источник: «Советский спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»