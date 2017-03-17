Ари: «О Карпине остались очень хорошие впечатления»

Нападающий «Локомотива» Ари в преддверии дерби со «Спартаком» вспомнил о взаимоотношениях с экс-наставником «красно-белых» Валерием Карпиным. Также футболист пожелал удачи Валерию Георгиевичу на телевидении.

«У нас бывали дискуссии, жаркие споры – особенно после поражений. Я могу ошибаться, но мне всегда казалось, что Карпин обращал на мои ошибки внимания больше, чем на ошибки других. Может быть, он просто более требователен к иностранцам.

О Карпине остались очень хорошие впечатления. Он добрый, общительный. После побед давал дни отдыха. Мы вовремя получали премии.

Знаю, что Валерий Георгиевич стал начальником всех футбольный комментаторов телеканала. Могу только пожелать ему удачи! Считаю, что человек должен следовать за своим сердцем и увлечениями: если нравится работать на ТВ, то почему нет?», — заявил Ари.

Напомним, что 31-летний футболист играл за московский «Спартак» с 2010 по 2013 год. Всего в футболке «красно-белых» Ари провел 89 матчей, в которых отметился 21 забитым голом.

Фото: Официальный сайт «Локомотива»

Источник: Официальный сайт «Локомотива»