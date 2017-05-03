Ари: «Не верю, что Павлюченко про меня так сказал»

Футболист московского «Локомотива» Ари рассказал о празднованиях команды после победы в Кубке России. Также он прокомментировал оскорбления форварда «Урала» Романа Павлюченко в свой адрес.

«Роман нецензурно высказался обо мне после поражения в финале Кубка России? Я не верю, что это сказал лично Роман. Сейчас мы отмечаем большую победу», — заявил бразилец.

Напомним, в концовке встречи состоялась драка, одним из зачинщиков стал Ари. Форвард и еще три игрока обеих команд были удалены с поля.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»