Ари: «Не верю, что Павлюченко про меня так сказал»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Ари

Футболист московского  «Локомотива» Ари рассказал о празднованиях команды после победы в Кубке России. Также он прокомментировал оскорбления форварда «Урала» Романа Павлюченко в свой адрес.

«Роман нецензурно высказался обо мне после поражения в финале Кубка России? Я не верю, что это сказал лично Роман. Сейчас мы отмечаем большую победу», — заявил бразилец.

Напомним, в концовке встречи состоялась драка, одним из зачинщиков стал Ари. Форвард и еще три игрока обеих команд были удалены с поля.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Гранквист

Дисквалификация Андреаса Гранквиста сокращена до 1 матча

Николай Наумов: «Со Спахичем было тяжело. Однажды он сильно нахамил директору базы»

Олег Василенко: «Благодаря Это’О вел переписку с Моуриньо»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 