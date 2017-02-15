Ари не сыграет против «Фенербахче» и близок к уходу из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Ари может покинуть клуб. Бразилец не примет участия в грядущем матче в Лиге Европы, а его агент уже подыскивает варианты в других клубах.

Форвард «Краснодара» Ари близок к тому, чтобы покинуть команду. Об этом в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» сообщил главный тренер «горожан» Игорь Шалимов. Ари в этой игре участия не примет.

«Агент Ари ищет варианты в других клубах. Если будут достойные для футболиста варианты, то он уйдет, а к этому матчу он не готовится», — заявил Шалимов.

Ранее сообщалось, что Ари может перейти в «Хэнань Цзянье», но агент футболиста опроверг эту информацию, заявив, что бразилец останется в «Краснодаре».

В текущем сезоне Ари в футболке «Краснодара» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат