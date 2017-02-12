Ари не переедет в Китай

Форвард «Краснодара» Ари в текущее трансферное окно не покинет российский клуб. Об этом сообщил агент футболиста Оливер Кабрера.

«Нет, это неправда. Ари остается в «Краснодаре», – заявил Кабрера.

Напомним, что в услугах бразильского нападающего «быков» был заинтересован китайский клуб «Хэнань Цзянье». Также стоит отметить, что руководство «Краснодара» было намерено расторгнуть контракт с игроком.

Бразилец перешел в «Краснодар» из «Спартака» в 2013 году. В текущем сезоне Ари отдал четыре голевых паса и забил столько же голов. «Краснодар» на 5 месте с 28-ю очками.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: официальный сайт «Краснодара»

Источник: ТАСС