Ари: «Надеюсь, буду забивать голы в матчах против команды Федуна»

Бразильский нападающий московского «Локомотива» Ари поговорил о прошедшем дерби со «Спартаком». Также футболист сделал пожелание владельцу красно-белых Леониду Федуну.

«Я посвящаю свой забитый гол сразу нескольким людям: болельщикам, Майкону, Фарфану. А также Дмитрию Тарасову, которого поздравляю с днем рождения.

Помню ли я Леонида Федуна? Нет, я с ним лично не знаком. Однако у меня есть обращение к владельцу «Спартака»: надеюсь, что буду забивать в играх против его команды», — заявил 31-летний форвард.

Напомним, московское дерби завершилось ничьей. У «железнодорожников» забил Ари, а за «Спартак» отличился Квинси Промес.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»