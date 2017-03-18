Ари: «Надеюсь, буду забивать голы в матчах против команды Федуна»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Ари

Бразильский нападающий московского «Локомотива» Ари поговорил о прошедшем дерби со «Спартаком». Также футболист сделал пожелание владельцу красно-белых Леониду Федуну.

«Я посвящаю свой забитый гол сразу нескольким людям: болельщикам, Майкону, Фарфану. А также Дмитрию Тарасову, которого поздравляю с днем рождения.

Помню ли я Леонида Федуна? Нет, я с ним лично не знаком. Однако у меня есть обращение к владельцу  «Спартака»: надеюсь, что буду забивать в играх против его команды», — заявил 31-летний форвард.

Напомним, московское дерби завершилось ничьей. У «железнодорожников» забил Ари, а за «Спартак» отличился Квинси Промес.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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