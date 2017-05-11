Ари, Артем Фидлер и Эдгар Манучарян дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России

КДК РФС рассмотрел эпизод с дракой между футболистами «Локомотива» и «Урала». Игра проходила в рамках финала Кубка России.

«КДК дисквалифицировал Ари, Манучаряна и Фидлера на шесть матчей Кубка России. К Джефферсону Фарфану мы не стали применять дополнительных санкций, кроме автоматической дисквалификации на один матч. Все игроки выразили сожаление, что допустили такое поведение, сказав, что подобные действия не украшают футбол. Каждый из них принес извинения КДК РФС и болельщикам, пообещав впредь такого не допускать.