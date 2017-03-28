Аргентинская федерация футбола подаст апелляцию на дисквалификацию Лионеля Месси

Лионеля Месси дисквалифицировали на 4 матча сборной Аргентины за оскорбления ассистента судьи в матче с Чили. Федерация футбола Аргентины решила подать апелляцию на решение ФИФА.

«Мы удивлены подобным решением и недовольны тем, как оно было вынесено – за несколько часов до игры с Боливией. Мы подадим апелляцию. Было достаточно прецедентов, отталкиваясь от которых мы можем рассчитывать на сокращение дисквалификации», – сообщил секретарь сборной Аргентины Хорхе Мьядоски.

Также Месси был оштрафован на 9350 евро.

Если ФИФА не сократит дисквалификацию, то Лео Месси пропустит матчи с Боливией, Уругваем, Венесуэлой и Перу.

Фото: Global Look Press

Источник: AS