Аргентина обыграла Бразилию в первом матче под руководством Сампаоли

Автор: Антон Муша 0

Аргентина - Бразилия

В Мельбурне состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Аргентины. Встреча проходила на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» и завершилась минимальной победой аргентинцев.

Единственный гол был забит перед самым перерывом. На 45-й минуте мяч в ворота бразильцев отправил 30-летний защитник «Севильи» Габриэль Меркадо. Отметим, что во втором тайме в составе сборной Бразилии на поле вышел полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, который на 81-й минуте заменил Паулиньо.

Этот матч стал дебютом Хорхе Сампаоли на посту главного тренера сборной Аргентины. Примечательно, что эта победа над Бразилией стала для аргентинцев первой с 2012 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Антон Муша

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