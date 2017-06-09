Аргентина обыграла Бразилию в первом матче под руководством Сампаоли

В Мельбурне состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Аргентины. Встреча проходила на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» и завершилась минимальной победой аргентинцев.

Единственный гол был забит перед самым перерывом. На 45-й минуте мяч в ворота бразильцев отправил 30-летний защитник «Севильи» Габриэль Меркадо. Отметим, что во втором тайме в составе сборной Бразилии на поле вышел полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, который на 81-й минуте заменил Паулиньо.

Этот матч стал дебютом Хорхе Сампаоли на посту главного тренера сборной Аргентины. Примечательно, что эта победа над Бразилией стала для аргентинцев первой с 2012 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Антон Муша Choose Your Destiny. Choose Life. Choose Football