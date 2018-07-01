Аргентина и Португалия вылетели с ЧМ-2018, ФИФА прекратила сотрудничать с Диего Марадоной, Квинси Промес признался в избиении жены. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 – 1 июля

На каком канале сегодня смотреть футбол.

2. ЧМ-2018. 1/8 финала. Месси и Роналду покидают турнир

Франция выбила Аргентину, Уругвай прошел Португалию.

3. Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам перед игрой с Испанией

В преддверии тяжелейшего матча были сказаны важные и искренние слова.

4. В ФИФА прекратили сотрудничество с Диего Марадоной

Поведение аргентинского идола признали порочащим честь организации.

5. Испанец требует у ФИФА 15 млн евро за VAR

Некто Франсиско Лопес утверждает, что чиновники украли его идею.

6. Марио Пашалич и Никола Максимович покинули «Спартак»

Также московский клуб сообщил об уходе Сердара Таски.

7. Шведское правительство отказалось от бойкота ЧМ-2018

Их сборная прошла в плей-офф с первого места, и отношение к России резко изменилось.

8. Квинси Промес признался в избиении жены

Лучший игрок сезона в РФПЛ зачудил, отдыхая на Ибице.

Фото: Сергей Дроняев

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