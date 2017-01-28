Арестованное административное здание «Томи» оценено в 66 млн рублей

УФССП (Управление Федеральной службы судебных приставов) Томской области сообщило о том, что административно-бытовой корпус «Томи» планируется передать на торги. Его рыночная стоимость составляет 65,8 миллиона рублей.

Арест на здание был наложен в октябре 2016 года в рамках исполнительного производства о взыскании с «Томи» задолженности 39 миллионов рублей по налоговым платежам.

В настоящее время задолженность «Томи» по налогам составляет 32 миллиона. Долг сократился за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета, на который приставами было обращено взыскание.

«Для реализации здание будет передано в Росимущество в установленный законом срок (не ранее 10 и не позднее 20 рабочих дней со дня вынесения постановления). Предположительно передача пакета документов в Росимущество состоится в конце февраля (при условии отсутствия обжалования постановления об оценке в судебном порядке).

Отозвать имущество с реализации возможно только в случае, если задолженность будет погашена полностью», – говорится в сообщении на официальном сайте УФССП Томской области.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УФССП Томской области