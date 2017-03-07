Арена «Краснодара» получила третье место в номинации «Стадион года»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Новый стадион «Крснодара» вошел в топ-3 одной из ежегодных премий. Об этом стало известно сегодня.

В голосовании сайта StadiumDB российская арена претендовала на звание «Лучший стадион-2016». В конкурсе участвовали только стадионы, построенные в прошлом году. Сегодня стало известно о том, что арена «Краснодар» заняла третье место в данном рейтинге. О том, кто стал победителем и вице-чемпионом, станет известно позже.

Первая игра на стадионе в Краснодаре прошла 9 октября. В матче открытия сборная России уступила Коста-Рике со счетом 4:3.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: StadiumDB.com

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