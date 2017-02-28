Арена ЦСКА может принять Суперкубок УЕФА-2019

Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил о намерении провести на домашнем стадионе армейцев матч Суперкубка УЕФА в 2019 году. Ранее сообщалось, что арена армейцев может принять ближайший Суперкубок России.

«Я думаю, что это произойдет на нашем стадионе. Но я хочу провести и другой Суперкубок – Суперкубок Европы. Наверное, осуществить это получится уже в 2019 году. Я говорил на эту тему еще с Платини. Спросил его, выдвигать ли нам заявку, и он ответил: «Да». Сейчас, правда, Мишеля уже нет во главе УЕФА, но на наши планы это не повлияет. На Суперкубок УЕФА 2018 года мы выдвигаться не будем: летом этого года в России пройдет чемпионат мира, после которого, думаю, этот турнир будет уже не так интересен».

«ВЭБ Арена» была открыта 23 августа 2016 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия