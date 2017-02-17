Арьен Роббен стал лучшим игроком прошедшей недели Лиги чемпионов

Голландский полузащитник немецкой «Баварии» Арьен Роббен получил престижную награду по итогам первых игр плей-офф Лиги чемпионов. Об этом стало известно сегодня.

УЕФА наградил 33-летнего футболиста званием лучшего игрока по итогам еврокубковой недели. Роббен опередил в голосовании футболистов Карима Бензему («Реал»), Анхеля Ди Марию («ПСЖ») и Эдерсона («Бенфика»). Напомним, Арьен забил первый гол в ворота лондонского «Арсенала» и был одним из самых активных на поле в своей команде.

Мюнхенцы разгромили «канониров» — 5:1. Ответная встреча 1/8 финала состоится 7 марта на «Эмерейтс Стэдиум».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА