Арда Турана исключили из сборной Турции за нападение на журналиста

Автор: Дмитрий Темников 0

Туран

Курьезный случай произошел с футболистом «Барселоны» Арда Тураном. Полузащитник попытался избить журналиста.

Конфликт завязался в самолете, в котором сборная Турции возвращалась после игры с Македонией. Футболист оскробил, а позже напал на журналиста, который критиковал его после Евро-2016. Туран не успел побить работника СМИ, так как драку успели предотвратить.

Тренерский штаб сборной Турции принял решение исключить полузащитника из команды. Игрок точно пропустит встречу с Косово, которая состоится 11 июня.

Фото: Global Look Press

Источник: Fanatick

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