Арда Туран получил длительную дисквалификацию

Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, дисквалифицирован на 16 матчей за нападение на судью. Игрок принадлежит «Барселоне».

Инцидент произошел во время домашнего матча 32-го тура чемпионата Турции с «Сивасспором» (1:1). На 94-й минуте матча Туран раскритиковал и толкнул лайнсмена, посчитав, что он должен был зафиксировать фол соперника. Главный арбитр поединка незамедлительно показал футболисту красную карточку.

Таким образом, полузащитник пропустит последние два матча турецкого первенства, а также несколько месяцев в начале следующего сезона.

«Истанбул» занимает третье место в чемпионате Турции.

Фото: Global Look Press

Источник: Ntvspor.net Global Look Press