Арбитры смогут прерывать матчи ЧМ-2018 из-за расизма, рекорды Салаха и «Барселоны». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 апреля.

1. Премьер-лига. 26-й тур. «Рубин» крупно обыграл «Амкар», «Локомотив» разгромил «Динамо», «Зенит» добился минимальной победы над «Анжи», «Краснодар» переиграл «Арсенал».

2. «Барселона» установила испанский рекорд, проведя 39 матчей подряд без поражений.

«Сине-гранатовые» превзошли достижение «Реала Сосьедада», который в 1979-1980 годах провел 38 матчей подряд без поражений.

3. Мохамед Салах — первый африканский игрок в истории, забивший 30 мячей за сезон в АПЛ.

4. Лучшие тексты недели: «Зенит», Месси, «Краснодар», Милнер и «Бавария».

5. ФИФА разрешит арбитрам прерывать матчи ЧМ-2018 в случае проявления расизма.

По данным СМИ, также на играх ЧМ-2018 будут присутствовать специальные наблюдатели, призванные следить за проявлениями различного рода дискриминаций.

6. Повар «МЮ» подарил Эрику Байи торт на день рождения, указав на нем возраст «30» вместо «24».

Но Байи ничуть не обиделся на кондитера и сердечно его поблагодарил.

Фото: Global Look Press

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