Арбитр встречи между петербургским «Зенитом» и минским «Динамо» подозревается в договорных матчах

Арбитр из Бельгии Себастьен Дельферьер задержан полицией. Футбольный судья подозревается в участии в договорных матчах.

Полиция Бельгии провела 44 обыска по всей стране. Следственные мероприятия прошли в офисах «Андерлехта», «Брюгге» и ряда других клубов, а также в домах игроков, судей и руководителей команд.

Кроме Себастьена Дельферьера, полиция арестовала еще одного судью Барта Фертентена и главного тренера «Брюгге» Ивана Леко. Последнего обвинили еще и в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Дельферьер судил ответный матч квалификации Лиги Европы между «Зенитом» и минским «Динамо». После поражения со счетом 0:4 в первом матче питерцы забили четыре мяча в ответной игре, а в овертайме дожали соперника. Матч завершился со счетом 8:1.

Фото: Global Look Press

Источник: «Рейтинг Букмекеров»