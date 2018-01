Арбитр принес извинения защитнику «Нанта» за удар по ногам

Рефери Тони Шапрон извинился перед игроком «Нанта» Диего Карлосом за инцидент в матче 20-го тура чемпионата Франции. Судья ударил футболиста и удалил.

«Карлос врезался в меня. Во ходе контакта я почувствовал острую боль того участка тела, где недавно у меня было повреждение. Я неудачно отреагировал и выставил ногу в игрока. Извиняюсь перед Диего Карлосом», – сказал Шапрон.

Напомним, что в концовке матча защитник задел судью, из-за чего тот потерял равновесие и упал. Судья в ответ ударил футболиста ногой и показал ему вторую желтую карточку, удалив с поля.

MUST WATCH: Ref kicks out at player, then sends him off#Ligue1

Watch the full video: https://t.co/xSLmZpHXG5 pic.twitter.com/jUpEiHnuu6

— Sport24News (@Sport24news) 15 января 2018 г.