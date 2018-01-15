Арбитр принес извинения защитнику «Нанта» за удар по ногам

Автор: Евгений Морозов 0

Рефери Тони Шапрон извинился перед игроком «Нанта» Диего Карлосом за инцидент в матче 20-го тура чемпионата Франции. Судья ударил футболиста и удалил.

«Карлос врезался в меня. Во ходе контакта я почувствовал острую боль того участка тела, где недавно у меня было повреждение. Я неудачно отреагировал и выставил ногу в игрока. Извиняюсь перед Диего Карлосом», – сказал Шапрон.

Напомним, что в концовке матча защитник задел судью, из-за чего тот потерял равновесие и упал. Судья в ответ ударил футболиста ногой и показал ему вторую желтую карточку, удалив с поля.

 

Фото: Global Look Press
Источник: AFP

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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