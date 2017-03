Арбитр матча Франция — Испания: «Благодаря видеоповторам мы приняли правильные решения»

Немецкий арбитр Феликс Цвайер, который во вчерашнем товарищеском матче между сборными Франции и Испании (0:2) дважды воспользовался помощью видеоассистентов в ключевых эпизодах встречи. Рефери положительно оценил помощь системы видеопомощника арбитра (VAR).

В начале второй половины игры Антуан Гризманн забил в ворота испанской сборной после скидки от партнера, который находился в офсайде. Боковой арбитр засчитал мяч, однако спустя пару десятков секунд Цвайер отменил гол после помощи от видеоассистентов, которые передали арбитру, что мяч забит не по правилам.

В концовке встречи Херард Деулофеу забил второй мяч Испании в ворота Франции, но боковой рефери усмотрел у него офсайд. Несмотря на это, гол был засчитан после совещания Цвайера с видеоассистентами, которые сообщили, что положения вне игры у Деулофеу не было. На общение с видеоассистентом арбитр потратил 40 секунд

🎥An example of how video assistant refs could be used going forward…

Griezmann scores but the video ref rules it out for offside: pic.twitter.com/r0IswV6EyI

— ITV Football (@itvfootball) March 28, 2017