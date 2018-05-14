Арбитр ЧМ-2018 получил дисквалификацию за попытку организации договорного матча

Футбольный арбитр из Саудовской Аравии Фахад Аль-Мирдаси получил дисквалификацию от федерации футбола страны. Он хотел организовать договорной матч.
Судья должен был работать на финальном матче Кубка Саудовской Аравии. Перед игрой Аль-Мирдаси написал сообщение одной из команд, предложив за определенную сумму обеспечить необходимый результат.
Клуб рассказал о ситуации в федерацию футбола страны. Арбитра задержала полиция.
Аль-Мирдаси работал на Кубке конфедераций-2017 и должен был судить матчи чемпионата мира-2018.
Источник: AS
Фото: Global Look Press