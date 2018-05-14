Арбитр ЧМ-2018 получил дисквалификацию за попытку организации договорного матча

Автор: Евгений Морозов 0

ЧМ-18

Футбольный арбитр из Саудовской Аравии Фахад Аль-Мирдаси получил дисквалификацию от федерации футбола страны. Он хотел организовать договорной матч.

Судья должен был работать на финальном матче Кубка Саудовской Аравии. Перед игрой Аль-Мирдаси написал сообщение одной из команд, предложив за определенную сумму обеспечить необходимый результат.

Клуб рассказал о ситуации в федерацию футбола страны. Арбитра задержала полиция.

Аль-Мирдаси работал на Кубке конфедераций-2017 и должен был судить матчи чемпионата мира-2018.

Источник: AS
Фото: Global Look Press

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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