АПЛ назвала шесть кандидатов на звание лучшего главного тренера сезона-2017/18

Английская Премьер-лига назвала шесть кандидатов на звание лучшего главного тренера по итогам нынешнего сезона-2017/18. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В список претендентов на награду вошли Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Шон Дайч («Бернли»), Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»), Рафаэль Бенитес («Ньюкасл») и Крис Хьютон («Брайтон»).

Голосование среди болельщиков будет проводиться до 10 мая. Проголосовать можно на официальной странице АПЛ в «Фейсбуке».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт английской Премьер-лиги