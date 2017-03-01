Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена 2 марта

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Роман Еременко

Роман Еременко посетит заседание дисциплинарного комитета УЕФА. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Еременко будет присутствовать на заседании вместе со своими адвокатами», – заявили в пресс-службе УЕФА.

Заседание пройдет 2 марта, на котором будет рассмотрена апелляция финского полузащитника ЦСКА. Напомним, что Роман Еременко был отстранен от футбола на два года из-за употребления кокаина.

Роман успел сыграть в 9 матчах за «армейцев» в текущем сезоне. Отметился тремя голами и двумя передачами. ЦСКА занимает 3-е место с 32-мя баллами.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Никита Пронин

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