Анзор Кавазашвили: «Фильм BBC – настоящая грязь, но ажиотаж может привести к тому, что некоторые страны будут бойкотировать ЧМ-2018»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Глава экспертного комитета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили поделился мнением о фильме BBC «Армия хулиганов России», посвященного футбольным фанатам. По его словам, лента может сильно навредить ЧМ-2018 в России.

«Старый Свет разрозненно-объединенной Европы во главе со своими руководителями все делает для того, чтобы унизить нашу страну. Они забывают о том, что Россия всегда приходила им на помощь.

Как на данный момент можно уколоть наше государство, кроме политики? Конечно, это спорт! Они хотят поднять мировое общественное мнение, показать всю грязь, которую они накопили, и сказать: «Кому вы доверяете? Как вы можете поехать к этим дикарям – русским, когда они сами приехали во Францию и избили наших самых честных болельщиков – англичан?!». Но англичане первые стали применять силу и были зачинщиками. А теперь получается, что они – законопослушные.

Фильм BBC – самая настоящая грязь. Я предполагаю, что этот ажиотаж может привести к тому, что некоторые страны будут бойкотировать чемпионат. Например, англичане могут сказать: «Мы показали всему миру фильм, рассказали правду, и мы боимся за своих болельщиков и команду. Мы не будем участвовать». Могут присоединиться немцы и австралийцы. Может начаться волна бойкотов. Но мы будем стойко переносить все невзгоды», – сказал Кавазашвили.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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