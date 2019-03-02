«Анжи» выиграл в первом матче РПЛ в 2019 году, «Динамо» и «Спартак» сыграют в Химках. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 марта.
1. В РПЛ состоялся первый матч после зимнего перерыва
«Оренбург» на своем поле проиграхл «Анжи».
2. Стал известен стадион, на котором пройдет игра «Динамо» и «Спартака»
Встречу 19-го тура чемпионата России проведут на «Арене Химки».
3. «ПСЖ» планирует продать права на название домашней арены
Парижане хотят найти дополнительный источник финансирования.
4. «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на подписание полноценного контракта с Уле-Гуннаром Сульшером
Норвежец — единственный кандидат на пост главного тренера «манкунианцев».
5. 2 марта. 22:30. Видеотрансляция матча «Реал» — «Барселона»
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Фото: Global Look Press