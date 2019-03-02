«Анжи» выиграл в первом матче РПЛ в 2019 году, «Динамо» и «Спартак» сыграют в Химках. Главные новости дни

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 марта.

1. В РПЛ состоялся первый матч после зимнего перерыва

«Оренбург» на своем поле проиграл «Анжи».

2. Стал известен стадион, на котором пройдет матч «Динамо» и «Спартака»

Встречу 19-го тура чемпионата России проведут на «Арене Химки».

3. «ПСЖ» планирует продать права на название домашней арены

Парижане хотят найти дополнительный источник финансирования.

4. «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на подписание полноценного контракта с Уле-Гуннаром Сульшером

Норвежец — единственный кандидат на пост главного тренера «манкунианцев».

5. 2 марта. 22:30. Видеотрансляция матча «Реал» — «Барселона»

Смотрите эту и другие встречи чемпионатов Испании и Италии на сайте еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею