«Анжи» выиграл в первом матче РПЛ в 2019 году, «Динамо» и «Спартак» сыграют в Химках. Главные новости дни

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

РФПЛ. 1 тур. «Динамо» — «Спартак» — 2:2. Химки. «Арена Химки». 18 июля 2017 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 марта.

1. В РПЛ состоялся первый матч после зимнего перерыва 

«Оренбург» на своем поле проиграл «Анжи». 

2. Стал известен стадион, на котором пройдет матч «Динамо» и «Спартака» 

Встречу 19-го тура чемпионата России проведут на «Арене Химки».

3. «ПСЖ» планирует продать права на название домашней арены

Парижане хотят найти дополнительный источник финансирования.

4. «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на подписание полноценного контракта с Уле-Гуннаром Сульшером 

Норвежец — единственный кандидат на пост главного тренера «манкунианцев».

5. 2 марта. 22:30. Видеотрансляция матча «Реал» — «Барселона»

Смотрите эту и другие встречи чемпионатов Испании и Италии на сайте еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

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