«Анжи» ведет переговоры с китайским клубом по трансферу Янника Боли

Янник Боли может перейти в китайский клуб. Об этом сообщил исполнительный директор «Анжи» Эльдар Исаев.

Напомним, ранее клуб из ОАЭ «Аль-Айн», в котором Боли прошел медицинское обследование и провел одну тренировку, отменил переход 29-летнего нападающего из-за того, что «Анжи» выдвинул условия, не прописанные ранее в соглашении.

«Анжи» ведет переговоры с «Далянь Ифан» по переходу Боли. Футболист еще месяц назад должен был перейти в «Аль-Айн», но из-за некоторых трудностей трансфер не состоялся. В этот раз такого не произойдет. Думаю, сегодня переход будет осуществлен», — сказал Исаев.

Янник Боли перешел в «Анжи» в 2014 году из луганской «Зари». За махачкалинский клуб в текущем сезоне ивуарийский форвард провел 11 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами.

Фото: официальный сайт «Анжи»

Источник: Чемпионат