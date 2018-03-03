«Анжи» стал обладателем премии «Лига Fair Play»

Второго марта перед началом первого домашнего матча весеннего сезона чемпионата России по футболу «Анжи» — «Рубин» хозяевам встречи была вручена премия «Лига Fair Play», учрежденная РФПЛ и генеральным партнером Премьер-Лиги БК «Лига Ставок». Клуб из Махачкалы продемонстрировал самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей Премьер-Лиги по итогам декабря 2017 года.

Почетную награду капитану команды Гураму Тетрашвили вручили директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев и заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

— Конечно, любая премия приятна. Рад, что в этот раз приз за честную игру получили мы, — поделился капитан «Анжи» Гурам Тетрашвили. Для меня важно, чтобы команда не только добивалась высоких результатов на поле, но и демонстрировала принципы fair play. Мы сейчас в чемпионате России решаем определенные задачи и нужно набирать очки, так что порой эмоции и накал борьбы зашкаливают, но после матча всегда с соперниками проявляем уважение друг к другу. Все же все мы футболисты и один хлеб едим, грубо говоря. Надеюсь, что премия станет не последней для нас, и мы еще порадуем наших болельщиков.

Напомним, премия «Лига Fair Play» вручается ежемесячно на основании оценок делегатов матчей по шести параметрам, рекомендованным УЕФА:

— желтые и красные карточки;

— зрелищность матча;

— уважение к сопернику;

— уважение к судьям;

— поведение представителей команд;

— поведение болельщиков.

Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах чемпионата, получит премию «Лига Fair Play» сезона 2017/2018 гг.

Источник: «Лига Ставок»

Фото: «Лига Ставок»

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1