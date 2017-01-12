«Анжи» сократит штаб в два раза

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Анжи

Не так давно махачкалинский «Анжи» объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов. Сейчас стало известно, что изменения коснуться и штаба клуба.

Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев заявил, что штат сотрудников клуба будет сокращен. Он может уменьшиться вполовину.

Напомним, что недавно новым владельцем клуба стал бизнесмен Осман Кадиев, а на пост главного тренера был назначен Александр Григорян.

Махачкалинский клуб по итогам первой половины чемпионата России занимает 11 строчку с 20-ю очками в активе.

Фото: официальный сайт «Анжи»
Источник: Р-Спорт

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Никита Пронин

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