«Анжи» расторг контракты с Иваном Маевским и Эбесилио



Спортивный директор «Анжи» Александр Тацюра заявил, что клуб по обоюдному согласию расторг контракты с полузащитниками Иваном Маевским и Лоренцо Эбесилио. Об сообщает информационное агенство.

28-летний Маевский выступал за махачкалинский клуб с 2015 года, в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. 25-летний Эбесилио провел 13 встреч с такой же статистикой.

В декабре махачкалинцы объявили о продаже ведущих футболистов команды в связи со сменой курса. После было объявлено, что новым владельцем клуба стал Осман Кадиев. Также наполовину будет сокращен штат клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС