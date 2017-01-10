«Анжи» расторг контракт с Али Гаджибековым

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Али Гаджибеков

«Анжи» продолжает расставаться с ведущими игроками команды. Стало известно, что из заявки махачкалинского клуба исключен защитник Али Гаджибеков.

Перед новым годом в «Анжи» сменился владелец. Вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев. Клуб заявил о необходимости выставить ведущих игроков на трансфер.

Также отметим, что в клубе сменился главный тренер. Им стал Александр Григорян.

После 17 туров «Анжи» набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Контракт Гаджибекова с махачкалинским клубом расторгнут. 27-летний футболист выступал за команду с 2006 года.

В этом сезоне Али выходил на поле в 10 матчах. Результативными действиями защитник не сумел отметиться.

Все самые свежие трансферы и главные слухи РФПЛ — в таблице еженедельника «Футбол».

Фото: официальный сайт «Анжи»
Источник: Спорт-Экспресс

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Никита Пронин

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