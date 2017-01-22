«Анжи» пополнил состав еще тремя футболистами

«Анжи» объявил о подписании контрактов с тремя новичками. Адлан Кацаев, Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили поставили подписи в контрактах с махачкалинским клубом.



«Анжи» подписал контракт с полузащитником Адланом Кацаевым. 28-летний футболист уже дебютировал в составе «Анжи» в контрольном матче против румынского «Пандурия» (1:1), в котором отличился забитым мячом.

Адлан Кацаев является воспитанником грозненского футбола. Именно в «Тереке» началась карьера Кацаева, за который он дебютировал в 17-летнем возрасте в матче против «Томи». Ранее футболист защищал цвета хабаровского «СКА»

Аслан Дудиев также поставил подпись под контрактом. Футболист имеет опыт выступления в еврокубках. В составе «Алании» в сезоне 2011/2012 Аслан принял участие в Лиге Европы. В квалификационном раунде он сыграл против казахстанского «Актобе», в раунде плей-офф — с турецким «Бешикташем». В 2010 году футболист привлекался в молодежную сборную России, за которую сыграл два матча. «Томь» была последним клубом Аслана Дудиева, до перехода в «Анжи».

Вслед за подписанием предварительного соглашения контракт с клубом также заключил защитник Гурам Тетрашвили. В активе Гурама 250 матчей, в которых он отметился 4 голами. «Анжи» приобрел футболиста, который с 2015 года играл за «Тосно».

Ранее было объявлено о переходе Тома Фибеля в махачкалинский клуб.

После 17 туров «Анжи» занимает 11 место, имея в своем активе 20 очков.

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Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Анжи»