«Анжи» получил деньги от РПЛ, в чемпионате Франции из-за протестов отменили матчи, Денис Глушаков написал заявление в полицию на свою жену. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 декабря.
1. «Анжи» получил восемь миллионов рублей от РПЛ
Президент клуба Осман Кадиев рассказал о полученном от лиги авансе.
2. Алексис Санчес улетел в Чили залечивать травму
В этом календарном году он вряд ли вернется в обойму «Манчестер Юнайтед».
3. Луис Адриано может вернуться в Бразилию
Агент Жилмар Велоз сообщил об интересе к Адриано со стороны «Интернасьоналя».
4. РФС оплатит использование VAR в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и матчах Кубка в этом сезоне
Руководитель по внедрению VAR в России Леонид Калошин подтвердил, что пробы системы начнутся уже весной.
5. Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал участником ДТП
Аргентинец на «Порше» сбил велосипедистку в Милане.
6. В чемпионате Франции перенесены еще два матча из-за протестов в стране
Массовые акции против повышения цен на топливо сорвали 17-й тур Лиги 1.
7. Денис Глушаков подал заявление в полицию на свою жену
Капитан «Спартака» не хочет платить алименты.
Фото: Global Look Press