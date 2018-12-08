«Анжи» получил деньги от РПЛ, в чемпионате Франции из-за протестов отменили матчи, Денис Глушаков написал заявление в полицию на свою жену. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 декабря.

1. «Анжи» получил восемь миллионов рублей от РПЛ

Президент клуба Осман Кадиев рассказал о полученном от лиги авансе.

2. Алексис Санчес улетел в Чили залечивать травму

В этом календарном году он вряд ли вернется в обойму «Манчестер Юнайтед».

3. Луис Адриано может вернуться в Бразилию

Агент Жилмар Велоз сообщил об интересе к Адриано со стороны «Интернасьоналя».

4. РФС оплатит использование VAR в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и матчах Кубка в этом сезоне

Руководитель по внедрению VAR в России Леонид Калошин подтвердил, что пробы системы начнутся уже весной.

5. Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал участником ДТП

Аргентинец на «Порше» сбил велосипедистку в Милане.

6. В чемпионате Франции перенесены еще два матча из-за протестов в стране

Массовые акции против повышения цен на топливо сорвали 17-й тур Лиги 1.

7. Денис Глушаков подал заявление в полицию на свою жену

Капитан «Спартака» не хочет платить алименты.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею