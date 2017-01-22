«Анжи» подписал Тома Фибеля

Пресс-служба дагестанского клуба подтвердила переход футболиста. Начало сезона Фибель провел в «Црвене Звезде».



С 2013 по 2016 годы Тома Фибель выступал за российские клубы «Амкар» и «Мордовия», после чего перебрался в «Црвену Звезду». В текущем сезоне 30-летний защитник сыграл за сербский клуб 10 матчей и получил одну желтую карточку.

Ранее сообщалось об интересе к французу гваделупского происхождения ряда российских клубов из нижней части таблицы. О финансовой стороне сделки с «Анжи» не сообщается.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Анжи»