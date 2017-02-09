«Анжи» подписал контракт с Дмитрием Герасимовым

Вратарь ЦСКА Дмитрий Герасимов подписал соглашение с «Анжи». В текущем сезоне участия в матчах юный голкипер не принимал.

Голкипер Дмитрий Герасимов заключил контракт с махачкалинским «Анжи». Вратарь, которому 16 февраля исполнится 18 лет, ранее был заявлен за московский ЦСКА.

Отметим, что в текущем сезоне футболист не провел за основный и молодежный составы «армейцев» ни одной встречи.

«Анжи» после 17 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги 11-е место.

Фото: официальный сайт «Анжи»

Источник: официальный сайт «Анжи»