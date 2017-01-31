«Анжи» подписал Арсена Хубулова

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Арсен Хубулов

Арсен Хубулов и футбольный клуб «Кубань» расторгли контракт по обоюдному согласию. Полузащитник попрощался с краснодарским клубом.

«Кубань» навсегда останется в моем сердце, я всю жизнь буду переживать за эту команду. Она мне очень многое дала, надеюсь, что и я ей тоже был полезен. Я очень благодарен руководителям и тренерам, футболистам и, конечно, болельщикам.

С тренерским штабом и частью ребят я вчера попрощался, пожелали друг другу удачи и сказали добрые слова. Я по-доброму расстаюсь сейчас с «Кубанью», надеюсь, что и на меня никто не будет держать зла», — сказал Арсен Хубулов.

В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей и забил 3 мяча. За все время в «Кубани» Хубулов провел 82 матча и забил 7 мячей.

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Фото: официальный сайт «Кубани
Источник: официальный сайт «Кубани»

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Никита Пронин

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