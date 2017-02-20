«Анжи» перевел трех молодых игроков в основную команду

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Эльмурзаев Юсупов

«Анжи» сделал ставку на молодежь. Сразу три воспитанника клуба, выступавших в этом сезоне за молодежную команду, переведены в основной состав.

Решением главного тренера ФК «Анжи» Александра Григоряна и старшего тренера молодежного состава Гамаля Бабаева к тренировкам первой команды на постоянной основе привлечены Магомед Эльмурзаев, Залимхан Юсупов и Багаутдин Рикматуллаев.

«В дубле есть еще очень много интересных ребят, но всех не привлечешь к тренировкам. А вот на этих троих я остановился, потому что, на мой взгляд, на данный момент они ближе всего к основе. Можно сказать, что их вызов – это определенный аванс. Мы будем систематически привлекать к тренировкам футболистов из дубля, чтобы у них была мотивация и чтобы они могли реально прогрессировать, тренируясь рядом с игроками основной команды», — сказал Александр Григорян.

Фото: Официальный сайт «Анжи»

Источник: Официальный сайт «Анжи»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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