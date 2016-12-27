«Анжи» объявил о скорой продаже ведущих игроков

«Анжи» намерен продать ведущих игроков из-за финансовых проблем. Об этом стало известно из официального заявления клуба для болельщиков.

«В связи с рядом объективных причин, в том числе финансового характера, «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы вынуждены осуществить ряд трансферных операций, которые подразумевают продажу ведущих игроков «Анжи» в другие клубы. Не только «Анжи», но и ряд других спортивных клубов испытывает сегодня финансовые и иные трудности, и мы убедительно просим с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства клуба и дальше развивать «Анжи»,» – говорится в заявлении.

Ранее стало известно о возможных переходах двух основных форвардов «Анжи»: Филиппа Будковского в «Уфу», а Бернарда Бериши — в «Терек».

Фото: Официальный сайт «Анжи»

Источник: Советский спорт