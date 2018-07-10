«Анжи» объявил о переходе полузащитника Арсена Хубулова в турецкий клуб

Автор: Михаил Серебряков 0

Хубулов

Полузащитник «Анжи» Арсен Хубулов продолжит карьеру в турецком «Эрзурумспоре». Об этом сообщает официальный сайт махачкалинской команды.

«Мы от души благодарим Арсена за время, проведённое в команде, и желаем здоровья, благополучия и новых побед на футбольных полях!» — говорится в сообщении пресс-службы «Анжи».

Хубулов перешел в «Анжи» в феврале 2017 года. За два сезона в Махачкале Хубулов провел 37 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

«Эрзурумспор» по итогам минувшего сезона второго дивизиона чемпионата Турции завоевал путевку в элитный дивизион чемпионата страны.

Фото: официальный сайт «Анжи»
Источник: официальный сайт «Анжи»

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