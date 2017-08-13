«Анжи» объявил имя нового главного тренера

Президент «Анжи» Осман Кадиев назвал имя нового наставника дагестанской команды. Им станет белорусский специалист Вадим Скрипченко.

Первую тренировку с новым клубом Скрипченко проведет 15 августа. Ранее 41-летний тренер работал в России с «Уралом» и «Крыльями Советов».

Напомним, что предыдущий наставник махачкалинцев Александр Григорян подал в отставку после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от «Динамо» (1:3). После 6 матчей «Анжи» имеет в своем активе три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Фото: Rusfootball.info

Источник: Спорт-Экспресс

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