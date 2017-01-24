«Анжи» может арендовать полузащитника «Спартака»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Полузащитник Александр Зуев, выступающий во второй команде «Спартака», может продолжить карьеру в «Анжи» на правах аренды. Заинтересованные стороны уже вступили в переговорный процесс.

Сегодня «Спартак-2» отправился на учебно-тренировочный сбор на Кипр, где запланированы три контрольных матча. Зуев же в настоящее время тренируется с основной командой красно-белых на сборе в ОАЭ.

В текущем сезоне Зуев провел за «Спартак-2» четыре матча, голами и результативными передачами не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник: Бомбардир

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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