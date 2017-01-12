«Анжи» арендовал Александра Жирова у «Краснодара» до конца сезона

Махачкалинский «Анжи» арендовал у «Краснодара» Алекандра Жирова. Также отметим, что защитник подписал контракт с «Краснодаром».

Александр Жиров, в прошлом сезоне выступавший за «Анжи», после старта текущего чемпионата пришел к соглашению с клубом о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. До зимы игрок выступал за «Томь».

Сегодня 24-летний защитник подписал с ФК «Краснодар» контракт до 30 июня 2021 года.

Сразу после этого клубы согласовали условия аренды игрока. До конца текущего сезона Александр будет вновь защищать цвета махачкалинского клуба.

Так же отметим, что Жиров в ближайшее время присоединится к «Анжи» на сборе в Турции.

Фото: Р-Спорт

Источник: официальный сайт «Анжи»