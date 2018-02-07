Анхель Корреа подозревается в связи с аргентинскими наркоторговцами

Автор: Евгений Морозов 0

Анхель Корреа

Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа подозревается в связи с бандой наркоторговцев, над которой сейчас идет суд в Аргентине. Ранее игрок выступал за аргентинский «Сан-Лоренсо».

Банда «Обезьяны» занималась наркобизнесом в Санта-Фе. Следствие подозревает Корреу в связях с группировкой в 2012 году. На данный момент по аналогичным обвинениям осуждены 25 человек. Игрока могут вызвать в суд.

В текущем сезоне 22-летний аргентинский нападающий провел 22 матча в испанской Примере и забил 6 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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