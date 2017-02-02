Анутан Гризманн согласился перейти в «МЮ» за зарплату 18 миллионов евро в год

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» готово подписать контракт со знаменитым футболистом испанской Ла Лиги. Об этом сообщают европейские СМИ.

По некоторым данным, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн дал согласие на переход в манкунианский клуб. Известно, что возможная зарплата француза в новой комадне будет составлять 18 миллионов евро в год. Мадридскому клубу «красные дъяволы» готовы заплатить около 100 миллионов евро.

В текущем сезоне испанского чемпионата 25-летний форвард сыграл 19 матчей за «Атлетико». Антуан сумел забить 8 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Yahoo Sports