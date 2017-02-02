Анутан Гризманн согласился перейти в «МЮ» за зарплату 18 миллионов евро в год

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Гризманн

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» готово подписать контракт со знаменитым футболистом испанской Ла Лиги. Об этом сообщают европейские СМИ.

По некоторым данным, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн дал согласие на переход в манкунианский клуб. Известно, что возможная зарплата француза в новой комадне будет составлять 18 миллионов евро в год. Мадридскому клубу «красные дъяволы» готовы заплатить около 100 миллионов евро.

В текущем сезоне испанского чемпионата 25-летний форвард сыграл 19 матчей за «Атлетико». Антуан сумел забить 8 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Yahoo Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Жозе Моуринью раскритиковал работу английских судей в нынешнем сезоне

Хесе: «По Анчелотти видно, что раньше он был игроком»

Яго Аспас собирается покинуть «Ливерпуль»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 