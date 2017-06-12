Антуан Гризманн продлит контракт с «Атлетико» до 2022 года

Испанский «Атлетико» и нападающий команды Антуан Гризманн близки к подписанию нового соглашения. Об этом сообщают европейские СМИ.

По некоторым данным, мадридцы готовы подписать с французом контракт до весны 2022 года. Напомним, текущее соглашение между сторонами заканчивается в 2021 году.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист может стать игроком «МЮ». Позже игрок связался с главным тренером манкунианцев Жозе Моуриньо и заявил о том, что не переедет в английский клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca